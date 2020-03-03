Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek etkinliği - AZEZ

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'de Türkiye tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulu öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde Türk bayraklı koreografi yaptı.Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, okul hoparlöründe seslendirilen Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türkiye sağ olsun" sloganları attı.

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