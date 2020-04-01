Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin Kovid-19 vakalarının gerçek sayısını açıklamasını istiyor

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin Suriye'de Kovid-19'a yakalanan hastaların sayısının daha fazla olduğu belirtilerek, "Esed rejimi, Suriye'nin vebasıdır. Rejim iktidarı ele geçirdikten sonra ülkede her şeyi inkar ediyor. Sahadan elde ettiğimiz bilgiye göre, bu virüs ülkede yayılmış durumda ve özellikle de Şam ve Lazkiye illerinde. Rejim bunu da inkar ediyor." ifadeleri yer aldı.
Rejimin ülke sınırlarını, koronavirüs vakalarının yaygın olduğu ülkelerden İran ve Lübnan'dan gelen yabancı terörist gruplarına açık tuttuğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumdan Esed rejimine gerçek vaka sayısını açıklaması için gerekli baskıyı yapmasını istiyoruz. Rejimin cezaevlerindekiler, koronavirüs nedeniyle toplu katliam riski altındalar." denildi.
- BM'den Kovid-19 uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen önceki gün yaptığı açıklamada, ''Suriye, Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında." diyerek alıkonulanların salgın nedeniyle acilen serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da önceki gün yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Esed rejimi, ülkede 10 kişinin yeni tip koronavirüs salgınına yakalanladığını ve bunlardan ikisinin öldüğünü açıklamıştı.
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