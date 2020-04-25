Suriyeli mazlumların sofraları ramazanda bereketlenecek - ŞANLIURFA

AA

Ülkelerini 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, başta "güvenli liman" gördükleri Türkiye olmak üzere birçok ülkeye sığınırken, vatanlarında kalan milyonlarca insan ise yardımlarla yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Bölgedeki olaylar sonrası mazlumlara yardım amacıyla kurulan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, bu sürede başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği gıda malzemelerinin yanı sıra çadır, ilaç, çocuk bezi ve oyuncak yüklü 2 bin 300'ün üzerinde insani yardım tırını Suriyelilere ulaştırdı.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır "Sınır Ötesine Yardım Kampanyası" yürüttüklerini söyledi.Hayırseverlerin desteğiyle, ulaştıkları ihtiyaç sahiplerinin sayısının her geçen yıl arttığını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"İlk başlarda hedef kitlemiz az olsa da zamanla ulaşabileceğimiz kitleler çoğaldı. Hem Suriye'deki insanlara hem Şanlıurfa'ya gelen 500 bine yakın Suriyeliden ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bu yardımların toplanmasına katkı sunan tüm hayırseverlere ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Toplanan yardımlar, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllerine sevinç, sofralarına bereket oluyor. Bizler nerede bir mazlum, mağdur varsa dil, din, ırk ayırt etmeksizin onlara umut olabilmek için koşturuyoruz. Filistin, Arakan, Suriye, Yemen ve diğer Afrika ülkeleri de dahil birçok ülkede faaliyetlerimiz devam ediyor."

- "En fazla un ihtiyacımız var"

Gerem, ülkelerinde muhacir durumuna düşen Suriyelilere ramazanda da yardım ulaştırmaya devam edeceklerini, orada zor şartlarda yaşayanların yüreklerini bir nebze de olsa ısıtmayı hedeflediklerini söyledi.

İdlib bölgesindeki insanların ekmek bulma noktasında bile büyük sıkıntı çektiğini anlatan Gerem, şunları kaydetti:

"Özellikle İdlib kırsalında insanlar çok zor durumda ve 'Bizleri ramazanda yalnız bırakmayın.' diyorlar. Bu kardeşlerimizin iftar sofralarına ekmek götürmek ve sofralarını şenlendirmek istiyoruz. Bunun için en fazla una ihtiyacımız var. Bu kardeşlerimiz ramazanı mahzun ve boynu bükük geçirmesin diye un kampanyası başlatıyoruz. Unun yanında en azından hazır yiyebilecekleri gıdalar, çocuk maması, giyim ve çadır gibi ihtiyaçlar da var. Bizler veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz."Gerem, tüm hayırseverlerden Suriye'deki zor durumda olan insanlara destek vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.