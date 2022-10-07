Suriyeli küçük kızdan 9 gün sonra acı haber

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Suriyeli Lamar, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 28 Eylül'de Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan Lamar Şeyh Muhammed ile arkadaşı Ömer Cuma El Muhammed'e, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 arkadaşı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Cuma El Muhammed, kaza günü yaşamını yitirdi; arkadaşı Lamar Şeyh Muhammed, yoğun bakım ünitesine alındı.

Lamar Şeyh Muhammed ise 9 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Suriyeli Lamar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Polisin kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdüğü belirtildi.