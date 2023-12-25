Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Suriyeli kadın donmak üzereyken bulundu

        Suriyeli kadın donmak üzereyken bulundu

        Kayseri'de kaybolan 35 yaşındaki Suriyeli kadın Yılanlı Dağında soğuktan donmak üzereyken bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyeli kadın donmak üzereyken bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, bir süre önce yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Suriye uyruklu N.A. (35), Yılanlı Dağı'nda soğuktan donmak üzereyken bir çoban tarafından bulundu.

        Hastaneye kaldırılan kadın, tedaviye alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi yakınlarındaki Yılanlı Dağı'nda meydana geldi. Dağda koyun otlatan çoban, hareketsiz halde yatan bir kadın görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        YARIM SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptıkları keşfin ardından dağa tırmandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kadına ulaşıldı.

        Soğuktan donma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu N.A.'nın, bir süre önce yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kişi olduğu belirlendi.

        N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Habertürk Anasayfa