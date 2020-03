AA

Suriyeli baba, bebeğine Türk SİHA'sının adını verdi



- "Oğlum dünyaya geldiğinde Türk uçakları, çoluk çocuk demeden insanları katleden Esed'in çetelerini vuruyordu. Bize on yıldır her acıyı tattıran Esed rejimi ilk defa acıyı tadıyordu. Bunu görmek bizi çok etkiledi" - "Türkiye'nin sivilleri korumak için gösterdiği çabaya destek olmak ve bizi koruyan 'Bayraktarların' ismini yaşatmak için oğluma bu adı verdim" - "Bayraktar, hiçbir çocuğu ve sivili hedef almadı. Bayraktar, şu an Suriye'de barış güvercini oldu. Suriye halkı Bayraktar'a minnettar"

BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - İdlibli baba, yeni doğan çocuğuna Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı Bayraktar adlı silahlı insansız hava aracının (SİHA) ismini koydu.

İdlib'in güneyinde yer alan Maarathırmalı Hac Mahmud, yaşadıkları köyün Esed rejiminin eline geçmesiyle göç ve savaş arasında geçen hayatlarını ve çocuklarının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Köylerinin rejimin eline geçmesinin ardından zulme maruz kalmamak için göç etmeye karar verdiklerini aktaran üç çocuk babası Hac Mahmud, beş kez yer değiştirdikten sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Salva köyüne yerleştiklerini ifade etti.

Burada oğullarının dünyaya geldiğini anlatan Mahmud, "Her çocuğumun isminin ayrı bir anlamı var. Oğlum Ubeyde'nin ismini verirken, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan esinlendim. Kızım Duha’nın adında ise kararsız kalmıştık. Arapça'da 'Adha' olan Kurban Bayramı’nda doğduğu için ona da (Arapça'da aynı kökten gelen) Duha adını vermiştik" dedi.

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı SİHA'lardan çok etkilendiğini anlatan Hac Mahmud, "Oğlum dünyaya geldiğinde Türk uçakları, çoluk çocuk demeden insanları katleden Esed'in çetelerini vuruyordu. Bize on yıldır her acıyı tattıran Esed rejimi ilk defa acıyı tadıyordu. Bunu görmek bizi çok etkiledi. Ben de Türkiye'nin sivilleri korumak için gösterdiği çabaya destek olmak ve bizi koruyan Bayraktarların ismini yaşatmak için oğluma bu adı verdim." şeklinde konuştu.

Hac Mahmud, Türkiye'nin SİHA'larının sivillere karşı hassasiyetinin hayranlık uyandırdığını belirterek, "Bugün baktığımızda Bayraktar, hiçbir çocuğu ve sivili hedef almadı. Bayraktar şu an Suriye'de barış güvercini oldu. Suriye halkı Bayraktar'a minnettar." dedi.

- "Güvenlik duygusuna yeniden kavuştuk"

Yeni doğan oğlu Bayraktar'ın sevincini yaşayan anne Emine Ahmed Yusuf da, ismi eşinin önerdiğini ve bu ismi çok beğendiğini dile getirdi. Yusuf, "Türk uçakları sayesinde yoksun kaldığımız güvenlik duygusuna yeniden kavuştuk. İnşallah Bayraktar ismi kurtuluş getirir" ifadelerini kullandı.

- Bahar Kalkanı Harekatı

Beşşar Esed rejimi, Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan TSK mensuplarına hava saldırısı düzenlemiş, 34 asker şehit olmuştu.

TSK, bunun üzerine Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

,Eşref Musa,Muhammed Temim Hocaoğlu