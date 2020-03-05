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Suriyeli Anoud, Kızılay merkezinin koridorlarını resimlerle renklendiriyor - KAYSERİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Suriyeli Anoud Elahmed Elbekkur'in Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezinin duvarlarına çizdiği resimlerden detay görüntü- Anoud Elahmed Elbekkur'in resim yaparken detayı- Anoud Elahmed Elbekkur'in duvarlara resim yaparken ki detay görüntüsü- Anoud Elahmed Elbekkur ile röportaj

Suriyeli Anoud, Kızılay merkezinin koridorlarını resimlerle renklendiriyor- Resim sanatına gönül veren Suriyeli eczacı kadın, bir taraftan Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezine gelen çocuklara gönüllü ders verirken, merkezin koridorlarına da resimler çiziyor- Gönüllü eğitmen Anoud Elahmed el-Bekkur:- "Hayalim ileride Suriye'de okulların duvarlarına böyle resimler çizmek. Suriye'de resim sergisi açmak" Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezinde 17 öğrenciye gönüllü resim kursu veren Suriyeli Anoud Elahmed el-Bekkur, farklı milletlerden yaklaşık 400 kişinin hizmet aldığı merkezin koridorlarını çizdiği resimlerle renklendiriyor.Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen, mühendis babasının Kuveyt'te çalışması nedeniyle 10 yaşında bu ülkeye giden ve üniversite eğitimini Ürdün'de eczacılık okuyarak tamamlayan 26 yaşındaki el-Bekkur, çocukluktan itibaren gönül verdiği resim sanatını da atölye eğitimiyle geliştirdi.Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye gelen akrabalarını ziyaretinde tanıştığı eşi ile 2,5 yıl önce evlenerek bu kente yerleşen el-Bekkur, yaklaşık 1,5 yıldır Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezindeki resim kursunda gönüllü eğitmenlik yapıyor.Suriyeli, Iraklı ve Türk çocuklara akrilik ve yağlı boya resim eğitimi veren, merkezin koridorlarını çizdiği resimlerle süsleyen el-Bekkur, ülkesinde de okulların duvarlarına resim çizmeyi ve sergi açmayı hayal ediyor.- "Burayı ikinci ülkem olarak görüyorum"Anoud Elahmed el-Bekkur, AA muhabirine, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle eşi ve akrabalarının büyük sıkıntı yaşadığını, bu nedenle göç ederek Kayseri'ye yerleştiklerini söyledi.Gönüllü eğitmenlik talebinin kabul edilmesinin ardından çocuklar ve gençlere resim kursu vermeye başladığını anlatan el-Bekkur, 1,5 yılda birçok öğrenci yetiştirdiğini, resim sergisi açtığını, şu anda da 17 öğrenciye eğitim verdiğini aktardı.Merkezin koridorlarına çizdiği çocuk resimleri ve bazı çizgi film karakterleriyle çocukları mutlu ettiğini belirten el-Bekkur, "Çocuklar resimleri görünce merak duyuyorlar. Benimle başlayıp kendisini geliştiren birçok öğrencim var. Fırça ve boyalarla resim yaptıklarında o mutluluğu gözlerinde görünce çok mutlu oluyorum. Farklı milletlerden öğrencim var. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Birlikte resim yapıyorlar. Burayı ikinci ülkem olarak görüyorum. Ülkeme döndüğümde orada da resim yapmak istiyorum." diye konuştu.Eczacılık ve resmin birbirine benzediğini vurgulayan el-Bekkur, "Eczacılıkta ilaçla, kimyasalla tedavi ediliyor, resimde de insanlar boya ile tedavi oluyor. Ben şu an kimyasal kullanmadan renklerle, boyalarla insanlara şifa verdiğimi düşünüyorum." dedi.- "Renkli resimler ortaya çıkmaya başladı"El-Bekkur, bazı annelerin kurs öncesi, "Çocuğum konuşmuyor, içine kapanık" dediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Buraya her çocuk psikolojik olarak yaralı geliyor. Resim çizerek bu yaraları tamamen yok edemiyoruz ama en azından hafifletiyoruz. Çocukların ilk başlarda özellikle bomba ve ayrı ayrı aile bireyleri resimleri yaptıklarını görüyordum. Baba bir tarafta, anne bir tarafta, çocuk bir tarafta. Genellikle resimler bu şekildeydi. İlk başta resimlere böyle başlıyorlar ama renklerle tanıştıktan sonra renkli resimler ortaya çıkmaya başladı."Öğrencileri için sergi hayalini merkezde gerçekleştirdiğini kaydeden el-Bekkur, "İleride kendim için de bir sergi açmak istiyorum. Buraya gelen çocuklar resimleri görüp çok mutlu oluyorlar. Hayalim ileride Suriye'de okulların duvarlarına böyle resimler çizmek. Suriye'de resim sergisi açmak." ifadelerini kullandı.