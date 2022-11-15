Suriye'ye operasyon hazırlığı mı?

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Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan Türk yetkili "İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bir kez daha gösterdi ki Suriye Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu. Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı süren bir operasyon da var, orası tamamlandıktan sonra sırada Suriye'nin kuzeyindeki bazı hedefler var" açıklamasında bulundu.

Haberin ayrıntılarını aktaran Habertürk Muhabiri Oğuzcan Obuz "İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemi birçok konuyu tekrar gün yüzüne çıkarttı. Özellikle yaz aylarında konuşulan Suriye'de sınır ötesi operasyon bir kez daha gündeme geldi. Reuters'a konuşan yetkili bu konunun bir iç güvenlik sorunu olduğunu ve Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı süren operasyonun tamamlanmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin olduğunu ifade etti. Açıklamada İstiklal'deki bu saldırının sonuçları olacak denildi" ifadelerini kullandı.

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin de Reuters'taki Türk yetkilinin açıklaması ve Suriye'ye olası operasyon ihtimalini Gün Ortası'na değerlendirdi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.