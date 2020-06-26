Suriye uyruklu kadının yüzüğü ve telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu S.A'nın evine girerek 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayıp altın yüzüğü ve cep telefonunu gasbeden zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kadının evinin bulunduğu sokak ve güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu M.S.M'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada gasbedilen yüzük ve telefon ele geçirildi.