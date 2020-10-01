Suriye sınırında görev yapan sağlıkçılara moral ziyareti

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hambolat, Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürü Hakan Yavuz ile Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuşlandırılan UMKE İlk Yardım Müdahale Çadırı'nı ziyaret etti.

Burada görevli sağlık personeliyle görüşen Hambolat, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasının unsurlarından birisi de sınır ötesi operasyonlarda askeri personelimiz ve savaş mağduru insanlara her türlü yardımı karşılıksız sunmasıdır. Bizler de sağlık personelimiz ve ekibimizle devletimizin büyüklüğüne gölge düşürmeyecek şekilde canla başla görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Sınırın bu noktasında görev yapmak gerçekten büyük bir sabır ve özveri istemektedir. Bu tür görevler koordinasyon, dikkat ve hız isteyen görevler olup en küçük bir hatayı bile affetmemektedir. Sınırın bu noktasında canla, başla görev yürüten, hepsi birbirinden kıymetli ve özel olan tüm sağlık personellerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Hambolat daha sonra Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakoluna geçerek buradaki UMKE ambulans çadırını ve ekibi de ziyaret etti.