Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi Mutabakatı çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Soçi mutabakatında Türk ve Rus askerlerinin, terör örgütü PKK'nın yerel uzantısı PYD'nin Suriye'nin sınır bölgelerinden çekilip çekilmediğini denetlemek amacıyla ortak kara devriyeleri gerçekleştirmesine karar verilmişti.