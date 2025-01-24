Suriye Rus şirketin anlaşmasını iptal etti

Suriye'deki yeni yönetim Tartus Limanı'nın işletmesini alan Rus şirketin anlaşmasını iptal etti
Suriye'deki yeni yönetim, Beşar Esad tarafından Rus bir şirkete verilen Tartus Limanı'nın işletmesi hakkında önemli bir karara imza attı. Suriye yönetimi Rus şirketle yapılan anlaşmayı iptal ederken Rusya'nın Suriye'deki nüfuzunu azaltmayı planlıyor.
Suriye'deki yeni yönetim Beşar Esad Dönemi'nde alınan kararları gözden geçirmeye devam ediyor.
Rusya ile yakın ilişkiler kuran Beşar Esad yönetimi, Tartus Limanı'nın işletmesini de 49 yıllığına Stroytransgaz isimli bir Rus şirkete verdi. Bir süredir Tartus Limanı'nı yöneten Rus şirketin anlaşması Suriye'nin yeni yönetimi tarafından feshedildi.
Tartus Limanı'nda görevli olan Riyad Cudi'nin Suriye merkezli el-Vatan gazetesine verdiği bilgiye göre limandan elde edilen gelir artık doğrudan Suriye hazinesine gidecek. Reuters'a bilgi veren 3 Suriye iş adamı da Riyad Cudi'yi teyit etti.
Tartus Limanı, Lazkiye Limanı'ndan sonra Suriye'nin ikinci büyük limanı olarak Akdeniz'de yürütülen ticaretin önemli merkezlerinden birini teşkil ediyor.
RUSYA İLE BATI ARASINDA DENGE ARAYIŞI
Suriye basınına göre hamle, Batı tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması amacıyla yapıldı. Rusya ile ilişkilere mesafe konulduğunu göstermek isteyen Suriye yönetimi, liman anlaşmasını feshederek Batı'ya net bir mesaj verdi.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ise Rusya'yı dünyadaki en büyük ikinci devlet olarak isimlendirmiş ve ilişkilerin süreceğini belirtmişti. İlişkilerde denge arayan Suriye yönetiminin Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'de bulunan üsleriyle ilgili ne karar alacağı ise belirsizliğini koruyor.
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