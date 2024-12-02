HTŞ başta olmak üzere muhalif grupların ani taarruzuyla birlikte Hama'ya kadar çekilen Suriye, İdlib ve Halep'e hava saldırıları düzenliyor. Suriye, İdlib kent merkezini Su-22 savaş uçaklarıyla hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'ye ait Su-22 savaş uçağı, İdlib kent merkezine ve İdlib'in kuzeyindeki Maarrat Misrin ilçesine saldırdı.

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Rus savaş uçağının, İdlib'in kuzeyindeki Harbanuş köyünde bulunan Arabtelhidye çadır kentine düzenlediği hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 2'si kadın olmak üzere toplam 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. REKLAM Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçağının İdlib merkezdeki İbn-i Sina Hastanesi'ne saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

Ayrıca, Suriye'ye ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde yer alan ve çoğunlukla Hristiyanların ikamet ettiği Mahattat Bağdad Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Halep ve İdlib'deki çatışmalar Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen muhalif silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.