Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye Rejimi'nden İdlib'e hava saldırısı | Dış Haberler

        Suriye İdlib kent merkezine hava saldırı düzenledi

        Suriye'nin kuzeybatısında kontrolü tamamen kaybeden Suriye Ordusu hava saldırılarını sürdürüyor. Suriye'ye ait Su-22 savaş uçakları, İdlib kent merkezini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'den İdlib'e hava saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HTŞ başta olmak üzere muhalif grupların ani taarruzuyla birlikte Hama'ya kadar çekilen Suriye, İdlib ve Halep'e hava saldırıları düzenliyor. Suriye, İdlib kent merkezini Su-22 savaş uçaklarıyla hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

        Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'ye ait Su-22 savaş uçağı, İdlib kent merkezine ve İdlib'in kuzeyindeki Maarrat Misrin ilçesine saldırdı.

        Rus savaş uçağının, İdlib'in kuzeyindeki Harbanuş köyünde bulunan Arabtelhidye çadır kentine düzenlediği hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 2'si kadın olmak üzere toplam 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        REKLAM

        Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçağının İdlib merkezdeki İbn-i Sina Hastanesi'ne saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

        Ayrıca, Suriye'ye ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde yer alan ve çoğunlukla Hristiyanların ikamet ettiği Mahattat Bağdad Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

        Halep ve İdlib'deki çatışmalar

        Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

        27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen muhalif silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suriye
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa