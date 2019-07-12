12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan Şirketler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan Şirketler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan Şirketler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli Şirketler Raporu açıklandı. Buna göre, mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yabancı ortak sermayesi yüzde 29 artarken, Suriye ortak sermayesi yüzde 54 azaldı.
İHA'da yer alan habere göre; Mayıs 2019’da Suriye ortak sermayeli 67 şirket kuruldu. Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 12,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Mayıs 2019’da Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Mayıs 2018’e göre yüzde 58,6; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 54,4 azaldı. Nisan 2019’a göre kıyaslandığında ise Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı yüzde 6,9; Suriye ortak sermayesi yüzde 1,4 azalış gösterdi.
YABANCI ORTAK SERMAYELİ KURULAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 6'SI SURİYE ORTAKLI
Mayıs 2019’da yabancı ortak sermayeli kurulan bin 55 şirketin, 67’si (yüzde 6,4) Suriye ortak sermayeli olup yabancı ortak sermayesinin yüzde 2,8’ini oluşturdu.
Mayıs 2019 itibariyle Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısının en yüksek olduğu illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’u; Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Kilis takip etmektedir. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise İstanbul ilk sırada yer alıyor.
Mayıs 2019’da Suriye ortak sermayeli kurulan şirketlerin yabancı ortak sermayeli şirketler içindeki payı Kilis’te yüzde 33,3, Mersin’de yüzde 32,1 ve İstanbul’da yüzde 7,9 oldu.
Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketlerin Mayıs 2019’da en çok “toptan ticaret” sektöründe kurulduğu görüldü. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise yine “toptan ticaret” sektörü ilk sırada geliyor.
TÜRKİYE'DE KURULAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 12'Sİ YABANCI ORTAK SERMAYELİ
Mayıs 2019 verilerine göre Türkiye genelinde toplam 8 bin 462 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı Mayıs 2018’e göre yüzde 28; Nisan 2019’a göre yüzde 0,7 azalış gösterdi.
Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 12,5’i yabancı ortak sermayeli şirketlerdir. Bu oran il bazında incelendiğinde ise yüzde 60 ile Kilis yabancı ortaklı kurulan şirket oranı en fazla olan iller arasında ilk sırada yer almaktadır. Kilis’i; yüzde 42,4 ile Yalova, yüzde 31,1 ile Hatay ve yüzde 22,3 ile Gaziantep takip etti.
YABANCI ORTAK SERMAYELİ KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYESİNİN YÜZDE 88'İNİ YABANCI SERMAYE OLUŞTURDU
Mayıs 2019 verilerine göre yabancı ortak sermayeli 1.055 adet şirket kurulmuştur. Bu şirketlerin toplam sermayesi 513,7 milyon TL olup yüzde 87,8’ini yabancı ortak sermayesi oluşturdu.
YABANCI ORTAK SERMAYESİ, GEÇEN AYA KIYASLA 232 MİLYON TL ARTTI
Mayıs 2019’da yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Mayıs 2018’e kıyasla yüzde 17,4; Nisan 2019’a kıyasla yüzde 3,9 azalış gösterdi. Yabancı ortak sermayesi toplamı geçen yıla göre 102 milyon TL (yüzde 29,3); geçen aya göre 232 milyon TL (yüzde 105,7) arttı.
Yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla Ankara, İzmir ve Trabzon’da artış gösterdi.
Sektör bazında incelendiğinde en çok yabancı ortak sermayeli şirket “toptan ticaret” sektöründe kurulurken; en fazla yabancı ortak sermayesi yine “toptan ticaret” sektöründe gerçekleşti. Bu sektördeki toplam sermaye miktarı 278,8 milyon TL iken, toplam sermayenin yüzde 94,7’si yabancı ortak sermayesi oluşturdu.
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