Suriye ordusu Halep'in batısında ilerledi

Getty Images Suriye ordusuna ait birlikler Halep'in batısındaki yerleşim yerlerini kontrolü altına aldı

Suriye ordusu Pazar günü yaptığı operasyonlarla Halep'in batısında silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunan pek çok noktayı kontrolü altına aldı.

Halep ile İdlib arasında yer alan bu bölgenin ele geçirilmesiyle Suriye, Halep'i Nubl ve Tel Rıfat'a bağlayan 214 numaralı yolu denetimi altına aldı.

Operasyon, bugün Türkiye ve Rusya arasında bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik yapılacağını açıklanan görüşme öncesinde gerçekleşti.

Reuters'a göre Rus savaş uçakları da operasyona hava desteği verdi ve bölgeyi yoğun bombardımana tuttu.

Ajans, silahlı örgütlerin Anadan ve Haritan kasabalarından çekildiğine yönelik açıklamalarını aktardı.

BBC İzleme Servisi, bölgedeki en güçlü silahlı örgütlerden Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Cavlani'nin sahadaki yenilgilerin nedeni olarak "örgütler arası koordinasyon eksikliğini" gösterdiğini yazdı.

Örgüte yakın IBA News Network tarafından Telegram programı üzerinden yayımlanan söyleşide Cavlani, gerekli savunma hatlarını hızlı bir şekilde oluşturamadıklarını söyledi.

Cavlani, askeri anlamda Suriye ordusundan daha güçsüz olduklarını, Suriye hükümetinin zafer kazanması durumunda Türkiye'nin büyük bir sığınmacı akınıyla karşılaşacağını, ekonomik, siyasi ve güvenlik açılarından zarar göreceğini savundu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Suriye ordusunun "sekiz yıldır bir köy bile alamadıkları bölgede bir günde çok sayıda yerleşim yerini ele geçirdiğini" söyledi.

Gözlemevine göre 13 kasaba ve köy el değiştirdi.

Getty Images İdlib ve Halep'te Suriye ordusunun ilerleyişinden kaçan çok sayıda kişi Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara ilerliyor

Suriye devlet ajansı Sana gelişmeyi "Suriye Arap Ordusu, Halep şehrinin çoğu köy ve beldeleri terörden temizleyerek şehri teröristlerin katliamları ve mesken evlerine karşı saldırılarından kurtardı" diye duyurdu.

Anadolu Ajansı ise "Muhalifler söz konusu iki hatta, rejime ait birer zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT),çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve tank imha ederken, muhaliflere bağlı telsiz düzenleme görevlilerine göre, çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Ajans "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına aykırı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde ilerlemeye çalışan ve sivilleri yerinden eden Esed rejimi güçleri hedeflerine zaman zaman karşılık veriyor" bilgisini geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın toplantısında, Türk ve Rus yetkililerin bugün bölgede yaşanan çatışmaların sonlanması için bir toplantı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Şubat sonuna kadar Suriye ordusunun İdlib'de ele geçirdiği yerlerden çekilmemesi durumunda bunu Türk ordusunun yapacağını söylemişti:

"Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapacağız."

Erdoğan sonraki bir konuşmasında da "Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız" demişti.

Suriye ajansı Sana'nın aktardığına göre İran Meclis Sözcüsü Ali Larijani ile görüşen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise "Suriye ulusu Suriye toprağının tümünü terörizmden temizlemekte kararlı" ifadelerini kullandı.

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