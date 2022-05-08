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Suriye'nin Süveyda ilinde Esad rejimi protesto edildi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Beşşar Esad rejimine bağlı güvenlik güçlerinin 20 sivili alıkoymasını protesto etmek için toplanan halk, lastik yakarak kent merkezindeki bazı yolları kapattı

08.05.2022 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
Suriye'nin Süveyda ilinde rejim protestosu
Suriye'nin Süveyda ilinde rejim protestosu
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AA

"Süveyda 24" adlı yerel haber ağında, Esad rejiminin Süveyda ilindeki askeri istihbarat biriminden silahlı bir grubun kentte bir aracın çalınması üzerine olayla ilgisi olmayan 20 sivili alıkoyup araçlarına da el koyduğu belirtildi.

"Raci Felhut" adlı rejim mensubunun liderliğindeki silahlı grubun, söz konusu 20 sivili alıkoyması üzerine Süveyda kent merkezinde akşam saatlerinde tansiyonun yükseldiği ifade edilen haberde, birçok noktada toplanan öfkeli halkın, sivillerin serbest kalması için protesto düzenlediği bildirildi. Protestocuların lastik yakarak bazı yolları kapattığı aktarılan haberde, kent merkezindeki Mukavvas Mahallesi'nde ise silah seslerinin duyulduğu ve çatışma yaşandığı bilgisine yer verildi.

Haberde, Dürzi nüfusun çoğunlukla yaşadığı kentte halkın ileri gelenlerinden bazı heyetlerin, tansiyonun son bulması ve alıkonulanların serbest kalması için rejim güçleriyle görüşmeler yaptığı kaydedildi.

ŞUBATTA DA REJİM PROTESTO EDİLMİŞTİ

Esad rejimi kontrolündeki Süveyda ilinde yaşayan halk, şubatta, hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektriğin olmaması ve güvenlik durumunun kötüleşmesini protesto etmişti.

AA'nın haberine göre; kırsal kesimdeki Nemre, Şehba ve Mecadil ve Kereyya yolları ve Hazım köyü noktalarında toplanan göstericiler, Şam-Süveyda otoyolunu da lastik yakarak kapatmıştı.

Gösterilere katılanlar, rejim karşıtı sloganlar da atmıştı.​​​​​​​

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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