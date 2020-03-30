Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus’ta terör eylemleri engellendi

Gaziantep’in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus’ta yerel güvenlik güçleri kontrol noktasında durdurdukları 2 motosiklete bomba tuzaklandığını tespit etti.

Türkiye’de eğitilerek bölgede güvenliği sağlayan yerel güvenlik güçleri, sivillerden uzak alana götürülen bombalı motosikletleri kontrollü şekilde patlattı.

Güvenlik kaynakları, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık eylemler düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.

