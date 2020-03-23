Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da terör saldırısı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab’da araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı.

Patlama neticesinde çevrede maddi zarar oluşurken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

,Ömer Koparan