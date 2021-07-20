Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

AA

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin bölgelerinde binlerce kişi bayram ezanıyla camilere akın etti. Camilerde, Kurban Bayramı'nın ve kurban kesiminin önemini vurgulayan hatırlatmalar yapıldı. Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşanlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Suriye’nin kuzeyindeki, Bab, Cerablus Azez çevresi ve Afrin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’tan arındırılmıştı.