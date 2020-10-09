Suriye'nin Hatay sınırında orman yangını çıktı

AA

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında yangın başladı.Türkiye'ye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki yangının, Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri sınıra yakın bölgelere sevk edildi.Bölgeden yükselen dumanlar Yayladağı ilçesinin bazı mahallelerinden görülüyor.