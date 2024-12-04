Suriye muhalefetinden Alevi toplumu ve diğer azınlıklara çağrı: Geleceğin birlikte inşasına katılın

İdlib’deki “Kurtuluş Hükümeti”nin Siyasi İşler İdaresi, bugün yaptığı açıklamada, Suriye halkının rejimin baskıcı politikalarından büyük acılar çektiğini belirtti. Açıklamada, “Esad rejimi, Alevi toplumunu halkın geri kalanına karşı bir araç olarak kullandı ve onları sıfır toplamlı bir çatışmanın içine sürükledi. Ancak artık geçmişin hatalarını düzeltme ve geleceğin bir parçası olma zamanı geldi,” ifadeleri yer aldı.

REKLAM advertisement1 Alevi toplumuna yönelik çağrıda, rejimin yarattığı toplumsal çatlakların onarılması için adım atmaları gerektiği vurgulandı. Aynı açıklamada, Suriye’nin gelecekte “tüm vatandaşları için güvenli ve adil bir ülke olacağı” mesajı da paylaşıldı. REKLAM Selamiye ve Diğer Azınlıklara Özel Mesajlar Muhalefet, Esad rejiminin çekilmekte olduğu Hama’nın doğusundaki Selamiye bölgesine de özel bir mesaj gönderdi. Selamiye, İsmaili toplumunun yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Açıklamada, “Sivil halkın can ve mal güvenliği önceliğimizdir. Mezhepsel veya etnik kimlik üzerinden herhangi bir tehdide yer yok,” denildi.

Benzer bir şekilde, Selamiye halkından rejim güçlerine destek vermemeleri, rejimin baskıcı politikalarına alet olmamaları ve geleceğin bir parçası olmaları istendi. Muhalefetten Ordudaki Subaylara Güvence Muhalefetin askeri kanadı, rejim ordusunda görev yapan subaylara ve askerlere yönelik de bir mesaj yayınladı. Açıklamada, “Silahlarını bırakmak isteyen tüm subay ve askerler için güvenli geçiş sağlanacaktır,” denilerek, rejimin gücünü terk etmek isteyenlere destek olma sözü verildi.

REKLAM Azınlıklara Ortak Gelecek Çağrısı Suriye İslam Konseyi de bir açıklama yaparak, mücadelenin bir mezhep veya etnik gruba karşı olmadığını, asıl hedefin baskıcı rejim olduğunu belirtti. Konsey, Alevilerden Hristiyanlara, Kürtlerden Dürzilere kadar tüm topluluklara hitap ederek, “Hepimiz adil bir Suriye için bir aradayız,” dedi. Ayrıca, Kürtlere yönelik olarak, hem rejimin uyguladığı baskılar hem de “ayrılıkçı grupların” bu toplumu istismar etme girişimlerine dikkat çekildi. Konsey, Kürtlerin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak Suriye’nin bir parçası olduğunu vurguladı.

Uluslararası Destek Çağrısı Dünya Müslüman Alimler Birliği ise Arap ve İslam dünyasına seslenerek, Suriye halkına destek verilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Suriye halkı adaletin, huzurun ve refahın sağlanacağı bir yönetimi hak ediyor,” ifadeleri yer aldı. Birlik, tüm uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine Suriye halkının yanında olmaları çağrısında bulundu.

REKLAM Suriye muhalefetinin bu mesajları, hem sahadaki askeri ilerlemelerle eş zamanlı olarak rejim üzerindeki baskıyı artırmayı hem de toplumsal uzlaşı ve gelecekteki adil bir yönetimin temellerini atmayı hedefliyor. Muhalefetin Hedefi: Toplumsal Bütünleşme Suriye muhalefeti, askeri ilerlemelerle birlikte, toplumsal uzlaşı çağrılarına hız vererek ülkedeki tüm topluluklara güvence sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda, özellikle Alevi ve İsmaili topluluklar gibi rejim tarafından kullanıldığı iddia edilen gruplara yönelik mesajlar, Esad sonrası bir Suriye’nin daha kapsayıcı olacağına dair umut aşılamayı hedefliyor.

Muhalefet temsilcileri, rejimin mezhepsel çatışmaları derinleştirerek halkı bölmeye çalıştığını, ancak bu stratejinin artık etkisini kaybettiğini savunuyor. Bu noktada, “Suriye’nin geleceği mezhepsel ayrışmaların değil, birliğin temelleri üzerine inşa edilecektir” vurgusu dikkat çekiyor. Rejim Ordusundaki Çözülme ve Muhalefetin Stratejisi

Rejim kontrolündeki bölgelerde askeri çözülmeler yaşandığı haberleri gelirken, muhalefet güçleri bu durumu avantaja çevirmek için yoğun çaba gösteriyor. Özellikle rejim ordusundaki subaylara ve askerlere güvenli geçiş garantisi verilmesi, rejim içindeki çözülmeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre, bu strateji hem rejim güçlerinin sahada zayıflamasına hem de muhalefetin daha geniş bir meşruiyet tabanı oluşturmasına katkı sağlayabilir.

REKLAM Selamiye ve Hama’daki Son Durum Muhalif gruplar, Hama’nın doğusundaki Selamiye’ye doğru ilerlerken, rejim güçlerinin bölgedeki varlığı giderek azalıyor. Selamiye’nin stratejik konumu, muhalefet için önemli bir avantaj sağlarken, bölgedeki sivil nüfusun güvenliği ise temel öncelik olarak görülüyor. Bölgedeki İsmaili topluluğa gönderilen mesajlar, muhalefetin farklı dini ve etnik grupları yanına çekme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Selamiye’nin muhalefet kontrolüne geçmesi durumunda, bu durum rejimin Hama’daki direniş kapasitesini önemli ölçüde zayıflatabilir.

Uluslararası Toplum ve Suriye’nin Geleceği Muhalefet, aynı zamanda uluslararası topluma çağrılar yaparak, Suriye’deki çatışmanın sona ermesi ve yeni bir düzenin kurulması için destek talep ediyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin yaptığı açıklamalar, İslam dünyasında geniş yankı uyandırırken, özellikle Arap ülkelerinden daha güçlü bir destek beklendiği ifade ediliyor.

REKLAM Uzmanlara göre, muhalefetin bu tür kapsayıcı mesajlarla hem iç kamuoyunu hem de uluslararası toplumu mobilize etme çabası, rejim üzerindeki baskıyı artırabilir ve gelecekteki bir siyasi çözüm için zemin hazırlayabilir. Gelecek Vizyonu: Adalet, Eşitlik ve Kadın Hakları Suriye muhalefetinin mesajlarının temelinde, Esad sonrası bir Suriye’nin adalet, eşitlik ve refah ilkeleri üzerine kurulacağı vurgusu bulunuyor. Ancak bu vizyon, özellikle kadın hakları konusunda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle Halep ve çevresinde yaşayan kadınlar, Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki bölgelerde uygulanan katı yönetim anlayışının Suriye’nin geleceğinde de hakim olabileceği korkusunu taşıyor. HTŞ’nin kadınlara yönelik baskıcı politikaları, kadınların toplumsal hayata katılımını ciddi şekilde kısıtlıyor ve temel haklarını ihlal ediyor.

Halep’teki kadınlar, muhalefetin özgürlük ve adalet söylemlerine rağmen, Esad rejimi sonrasında da kadınların haklarının korunup korunmayacağı konusunda belirsizlik hissediyor. Bu nedenle, muhalefetin kadın haklarını açıkça savunan ve kadınların toplumsal hayata eşit bir şekilde katılımını güvence altına alacak politikalar geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

Adalet ve eşitlik vurgusuyla birlikte, kadın haklarına yönelik somut güvence sağlanmadığı takdirde, muhalefetin toplumsal destek tabanını genişletmesi zor olabilir. Suriyeli kadınların bu konudaki endişelerinin giderilmesi, sadece bir toplumsal uzlaşı değil, aynı zamanda uzun vadeli bir barış ve istikrar için de kritik önemde. Bu nedenle, Esad sonrası bir Suriye’nin vizyonu, yalnızca mezhepsel veya etnik adaletle sınırlı kalmamalı; kadınların haklarını da merkeze alan bir kapsayıcılıkla şekillenmelidir. Bu yaklaşım, Suriye’nin geleceği için hem içeride hem de uluslararası alanda daha güçlü bir destek sağlayabilir.