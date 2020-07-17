Suriye muhalefeti, ABD ile "Sezar Yasası"nı görüştü

Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK bünyesinde kurulan Sezar Yasası Takip Grubu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sezar Yasası Uygulama Grubu arasında video konferansı yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.
SMDK Başkanı Nasır el-Hariri, AA muhabirine, toplantıda ele alınan konuları değerlendirdi.
"Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın uygulanmasıyla ilgili iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi amacıyla toplantının düzenlendiğini belirten Hariri, görüşmede, Esed rejimine destek veren kişilerden oluşan yeni listelerin ve rejimin yaptırımlardan kaçma girişimlerinin ele alındığını aktardı.
Hariri, söz konusu yasanın temel amacının, Esed rejimini siyasi çözüme zorlamak olduğuna işaret ederek, yasanın hem Esed ailesi hem de rejim içerisinde telaş yarattığını ve etkilerini gösterdiğini kaydetti.
SMDK Başkanı Hariri, "Toplantıda, Esed rejimine yönelik ilave yaptırım kararları görüşüldü. Yaptırımlar artarak devam edecek." dedi.
- "Esed rejimi, ülkeyi destekçilerine rehin olarak veriyor"
Esed rejiminin, Sezar Sivilleri Koruma Yasası'nın halkı hedef aldığına yönelik propaganda yaptığını vurgulayan Hariri, yasanın Suriye halkını etkilemediğini, yalnızca sivilleri katleden rejimi ve destekçilerini hedef aldığını kaydetti.
Hariri, Esed rejiminin Suriye halkının yaşadığı sıkıntıları görmezden geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu rejim, en başından beri askeri çözümlere sığındı. Sığınmaya da devam ediyor. Rejim, sadece halkının kanı üzerinde iktidarda kalmak ve kendi dar iktidar halkasını, ailesini korumayı önemsiyor."
Rejimin, halka ait kaynakları İran ve Rusya gibi destekçisi olan ülkelere teslim ederek nefes alabildiğini dile getiren Hariri, "Esed rejimi, siyasi çözüme gitmemek için ülkeyi destekçilerine rehin olarak veriyor." dedi.
- Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası
ABD Kongresinde Aralık 2019'da kabul edilen ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren yasanın başlığında yer alan "Sezar", 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran "askeri polisin kod adı" olarak kullanılmıştı.
"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmıştı. Söz konusu fotoğraflar, Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.
ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girdiği 17 Haziran'da "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurumu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
Yasaya göre rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.
,Muhammed Temim Hocaoğlu
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