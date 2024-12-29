Suriye istihbaratı yeniden yapılandırılacak

Suriye Haber Ajansına (SANA) açıklamalarda bulunan Hattap, 13 yıl süren fedakarlık ve çabanın ardından Suriye halkının zafer elde ettiğini vurguladı.

Hattap, "Güvenlik kuruluşları yeniden yapılandırılacak, tüm güvenlik birimleri feshedilecek ve halkımızın tarihine, mücadelesine ve geçmişine layık bir şekilde yeniden şekillendirilecektir." dedi.

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Devrik Baas rejimi döneminde güvenlik birimlerinin 50 yıldan fazla süre halka eziyet ettiğini dile getiren Hattap, Suriye halkına, güvenliklerini sağlamak ve haklarını en iyi şekilde korumak için gece gündüz mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Enes Hattap Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, 26 Aralık'ta istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atanmıştı. REKLAM Enes Hattap, İdlib'deki sivil idarenin istihbarat ve güvenlik yapılanması Kamu Güvenliği Teşkilatını kuran kişi olarak biliniyor. Ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile uzun zamandır yakından çalışan Hattap, üniversite eğitimini yarıda bırakarak 2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD ordusuna direnen güçlere katılmıştı.

Hattap, ilerleyen yıllarda Şara'nın başında olduğu Heyet Tahrir Şam'ın güvenlik ve istihbarat biriminin başına geçmişti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.