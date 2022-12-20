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Suriye, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Suriye'deki Esad rejimi, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Giriş: 20.12.2022 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Suriye, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
AA

Beşşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia ettiği haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi." ifadeleri yer aldı. Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

AA'nın haberine göre; Esad rejimi, 13 Kasım'da Humus'un güneydoğusunda Şuayrat Askeri Havaalanı'na, 22, 24 ve 27 Ekim'de başkent Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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