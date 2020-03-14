Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kuzeyde koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor

AA

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek için aldıkları önleyici tedbirleri AA muhabirine anlattı.

Mustafa, "Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ortak hareket ederek önleyici tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'mızca ülkenin kuzeyinde önümüzdeki hafta içerisinde her biri 20 yatak kapasiteli 3 karantina merkezi hazır hale getirilecek." dedi.

Karantina merkezlerinin İdlib'in Selkin bölgesi ile Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde yer alacağını aktaran Mustafa, "Sağlık Bakanlığı'mız salgına karşı bölge halkını bilinçlendirme çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda, şüpheli durumların incelenmesi ve tespiti için de bir laboratuvar hazır hale getirilecek." diye konuştu.

Ülkenin kuzeyindeki sınır kapılarında da şüpheli vakaların tespiti için çadırlar kuracaklarını bildiren Mustafa, "Bölgede görev yapan sağlık ekiplerimiz, Türkiye'de laboratuvar testlerine ilişkin eğitim görecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa, bölge halkının sağlığına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, dün bölgedeki okullarda eğitime 2 haftalığına ara verildiğini hatırlattı.

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" ilan edilen yeni tip koronavirüse Suriye'de şu ana kadar rastlanmadı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19, şimdiye kadar dünya genelinde 145 bin kişiye bulaştı.