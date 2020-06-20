Suriye Geçici Hükümeti BM'den öğrenciler için güvence istedi

BM Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörlerinden Kevin Kennedy ve İmran Rıza, dün yaptıkları yazılı açıklamada, Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde yarın başlayacak "üniversiteye geçiş" sınavına katılmak isteyen öğrencilerin geçişlerine ilişkin kolaylık sağlanması istenmişti.
Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, rejim bölgesinde yarın başlayacak sınavları ve BM yetkililerinin açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.
Mustafa, "Öğrencileri rejim bölgesine çağıranlar onların güvenliğini sağlama sorumluluğun üstlenecek mi? Rejim bölgesine geçecek bu öğrencilerin tutuklanma gibi tehlikelerle karşı karşıya olmasından dolayı endişeliyiz." diyerek, öğrencilerin güvenliği için güvence verilmesini istedi.
Rejim bölgesine geçerek sınavlara girmeyi hazırlanan öğrencilerin ve velilerinin tercihlerine saygı duyduklarını belirten Mustafa, ebeveynleri, çocuklarını rejimin kontrolündeki bölgelere göndererek tehlikeye atmamaları konusunda uyardı.
Mustafa, "Ailelerden hükümetimizin sağladığı eğitim sistemine güvenmelerini istiyoruz ancak öğrencilerin başka bölgede sınavlara katılmalarına mani olmayacağız." ifadelerini kaydetti.
- "Herkese eşit eğitim olanakları sağlamaya çalışıyoruz”
Geçici Hükümetin Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde eğitime büyük önem verdiğini dile getiren Mustafa, öğrencilerin mağdur olmaması için sürekli çalıştıklarını söyledi.
Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Geçici Hükümetin düzenlediği "üniversiteye geçiş" sınavlarının ise 4 Temmuz'da başlayacağını bildiren Mustafa, şöyle devam etti:
"Kurtarılmış bölgelerdeki sınavları, profesyonellik ve şeffaflık standartları göz önünde bulundurularak düzenliyoruz. Eğitim bakanlığımız medya mensuplarına, bütün aktivistlere sınavların işleyişini takip etmeleri için çağrıda bulundu. Bakanlığımız ayrıca sivil toplum kuruluşlarını, özgür polis teşkilatı komutanlarını ve Sivil Savunma yetkililerini sınav merkezlerine ziyaret yapmaları için davet etti."
Önceki dönemlerdeki üniversiteye geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencilerin büyük bir kısmının Halep ve İdlib'de muhalif bölgelerde kurulan üniversitelerindeki eğitime başladıklarını belirten Mustafa, bazılarının da Türkiye ve Avrupa'daki bazı üniversitelere kayıt yaptırdığını ifade etti.
Mustafa, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif bölgelerdeki eğitimin diğer bölgelerdeki eğitimden çok daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Suriye Geçici Hükümeti olarak ırkına, inancına veya siyasi görüşlerine bakmaksızın herkese eşit eğitim olanakları sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!