16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye Geçici Hükumeti Başkanı Abdurrahman Mustafa tarafından Resulayn’da açıklamada, ”Milli kardeşliği koruma ilkesinden hareketle Suriye tüm Suriyelilerin vatanıdır şiarı ile ortak yaşam ilkesini pekiştirme arzusuna istinaden terörün her türüyle mücadele etme ve terörü yok etme alanlarında işbirliği kurarak, ırk, din veya mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşları kucaklayan birleşik toplumu inşa etme ilkesine olan inancımıza dayanarak tüm bileşenlerle vatanımızı yeniden imar etme önemine inanarak, Suriye Geçici Hükumeti 4 Aralık 2019 tarihinde bir af yayınlayarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusunda kurtarılan bölgelerde yaşayan, aldatılarak yada zor kullanılarak terör örgütlerinin saflarına katılan ve elleri kana bulamayan vatandaşlara silahlarını bırakıp emniyet güçlerine müracaat ederek kendilerinin ve aile bireylerinin güvenli bir şekilde evlerine dönüşlerini sağlamaları çağrısında bulunmuştur.
Birçok evladımızın bu çağrıya olumlu bir şekilde yaklaşması nedeniyle insani girişimimizi hayata geçirme ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde, gönüllü olarak teslim olanlar ve ailelerinin kana bulanmadığı adli makamlarımızca ispatlanan vatandaşlar serbest bırakılacaktır. Evlerine dönerek Suriyeli kardeşleriyle terörün neden olduğu yıkımı yeniden imar etmek amacıyla bugün ilk grup serbest bırakılacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbet tutan emniyet güçleri ve milli ordumuz nerede olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edecektir” denildi.
Açıklamanın ardından kandırılarak ya da zorla PKK/YPG terör örgütünün saflarına katılan ve bugüne kadar herhangi bir suça bulaşmadığı ispatlanan 30 kişi salıverildi. Bu uygulamanın ileriki günlerde de devam edeceği belirtildi.
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