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        Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

        Suriye'de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelen Esaad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:05
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        Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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        Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelen Esaad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

        Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

        YÜKSEK LİSANSINI İSTANBUL'DA YAPTI

        1987'de Haseke şehrinde doğup Şam'da büyüyen Şeybani, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

        Şeybani 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun oldu.

        İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, tez konusunun ise ''Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi'' olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Şeybani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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        #Suriye
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