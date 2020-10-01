Suriye'den Türkiye'ye 79 kaçak cep telefonu getiren şüpheli yakalandı

AA

Akçakale Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan araç ve şahısların kontrollerini ve aramalarını yapıyor.

Bu kapsamda plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir otomobil, şüphe üzerine durduruldu.

Ekipler yaptıkları aramada otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş 79 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.