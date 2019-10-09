09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla Barış Planı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine peş peşe Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler tarafından roketler atılmaya başlandı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.
VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI
Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı. Bu anonslarla birlikte özellikle sınır hattında yaşayan çoğu vatandaş yanlarına aldıkları bazı kıyafetlerle evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gitti. Vatandaşlar, can güvenlikleri olmadığı için evlerini terk ettiklerini ve yakınlarının yanında kalacaklarını söyledi.
CEYLANPINAR'A HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Rasulayn’dan atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
TERÖRİSTLERİN NUSAYBİN'E ATTIĞI 6 ROKET, BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ
Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Nusaybin ilçesine roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi. Bölgede zaman zaman silah ve patlama seslerinin geldiği bildirildi.
SINIRA YAKIN EVLER BOŞALTILDI
Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.
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