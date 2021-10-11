Karkamış'a 3 havan mermisi atıldı

Sabah saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus bölgesinde teröristler tarafından 3 havan atışı yapıldı. Sınırı geçen havan mermileri Lojmanlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısına, ilçe merkezinde bir parka, askeri bölgedeki alana ve boş arazilere düştü. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda havan mermisinin isabet ettiği Lojmanlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında hasar meydana geldi.
Havan mermisinin çatılarına isabet etmesiyle büyük korku yaşadığını anlatan Ali Sırtlan, "Sabaha karşı Suriye’den havan saldırısı yapıldı. İlk olarak benim eve daha sonra da askeri bölgeye düştü. Ortalık toz duman oldu. Hiçbir şey göremiyorduk. Çocuğumu alıp, eşimle birlikte camdan dışarıya çıktık. Polisler ve bomba imha uzmanları geldi. Burada incelemeler yaptılar. Şu an eve giremiyoruz ve olay sırasında büyük korku yaşadık" dedi.
VALİLİK: KÜÇÜK ÇAPLI MADDİ HASAR OLUŞTU
Gaziantep Valiliği, Suriye'den teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik düzenlenen havanlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıların küçük çaplı maddi hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karkamış ilçesinde 11.10.2021 tarihi saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edilmiş; birinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş ve yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır. Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir."
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