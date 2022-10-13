Suriye'den getirip 2 bin dolara satmışlar!

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürülüğü ekipleri, 'uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.A.B.'nin (42) silah kaçakçılığı yaptığı bilgisinin ardından harekete geçti.

ÇİFTLİK EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ DHA'da yer alan habere göre şüphelinin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'ndeki çiftliği ile Yüreğir'deki evine, 14 Mayıs'ta baskın yapıldı.

KAÇARKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI Bu sırada kaçmaya çalışan M.A.B., 2'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak ayağını kırdı. M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü.

10 ADET KALAŞNİKOF BULUNMUŞTU Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde yapılan aramada ise odunluktaki sandığa gizlenmiş 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ile 720 kök Hint keneviri bulundu.

ÖNCE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tedavisi sonrası M.A.B. ile birlikte çalıştığı tespit edilen N.D. yakalandı. Polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. SİLAHLAR SURİYE İDLİB'DEN GETİRİLMİŞ Ekipler, kaçak silahların temin edilmesine ilişkin de çalışma başlattı. Bu kapsamda S.A. ve E.Ş.'nin Suriye'nin İdlib kentinden temin ettikleri uzun namlulu silahları İ.H. ve B.Y. aracılığı ile yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiklerini belirledi. 2 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SİLAH Daha sonra silahların tutuklanan M.A.B. ve N.D.'ye teslim edildiği, tanesinin 2 bin dolara satıldığı tespit edildi. SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR Silahların satışına ilişkin 6 şüpheli, daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, susma haklarını kullandı. 4'Ü TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., E.Ş., İ.H. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.A. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.