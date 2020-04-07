İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu B.Z. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.Polis, operasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel kıyafet ile maske ve eldiven kullandı.