Suriye'deki iç savaşın bedelini çocuklar ödüyor

AA

Birleşmiş Milletlerin (BM),her yıl 4 Haziran'da çocuk haklarına bağlılığını hatırlatmak amacıyla düzenlediği "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü", Suriye'de iç savaşın bedelini çocukların ödediğini bir kez daha hatırlattı.

Mart 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de oyun ve okul çağındaki milyonlarca çocuk, silah, bomba ve uçak sesleriyle yeni güne uyanıyor ve yoksulluk içinde büyüyor.

BM'nin verilerine göre, iç savaş nedeniyle 2,5 milyonu çocuk toplam 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk etti.

AA'nın, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve göç rakamlarına ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Suriye'de iç savaş süresince çoğu çocuk 7-8 milyon kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) raporlarına göre, Suriye'de üç çocuktan biri eğitim göremezken, birçoğu da gerekli sağlık olanaklarından yoksun şekilde yaşamını sürdürüyor.

UNICEF'in 13 Mart'ta yayımladığı raporda, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sadece 1 Aralık 2019-5 Mart 2020 arasında düzenlediği saldırılarda 575 bin çocuğun göç ederek evsiz kaldığı kaydedildi.

- 29 binden fazla çocuk can verdi

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ve AA, savaşın mağdur ettiği çocukları ele alan özel bir rapor hazırladı.

Rapora göre, Suriye'de Mart 2011'den bu yana en az 29 bin 296 çocuk çatışan taraflarca öldürüldü, birçoğu da yaralandı ya da sakat kaldı.

Rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, bu çocukların 22 bin 853'ünü öldürdü. Rejim güçlerine destek sağlayan Rusya'nın hava saldırılarında ise 2 bin 5 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK 223, terör örgütü DEAŞ ise 956 çocuğu katletti.

Girilen çatışmalarda askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar toplam 1053, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 924 çocuğun ölümüne sebep oldu. 1282 çocuk ise kimliği bilinmeyen taraflarca öldürüldü.

- 205 çocuk rejimin kimyasal silah kurbanı oldu

Rapora göre, Esed rejimi Mart 2011'den bu yana 217 kimyasal silah saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 205 çocuk hayatını kaybetti.

Esed rejimi alıkoyduğu çocuklardan 173'üne işkence yaparak öldürdü.

- Yaklaşık 5 bin çocuk halen tutsak

Raporda yer alan bilgilere göre, iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'de alıkonulan 10 binlerce çocuktan en az 4 bin 816'sı halen çatışan gruplar tarafından tutuluyor.

Rejim zindanlarında 3 bin 561 çocuk bulunurken, terör örgütü YPG/PKK ise 602 çocuğu alıkoyuyor.

Suriye'de çok küçük bir alanda varlık göstermeye çalışan terör örgütü DEAŞ'ın elinde halihazırda 319 çocuk tutsak bulunuyor.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 334 çocuğu alıkoymaya devam ediyor.

- Yaklaşık bir milyon çocuk yetim/öksüz kaldı

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (İNSAMER) 8 Mayıs'ta yayımlanan "2020 Yetim Raporu"nda, Suriye'deki iç savaş sebebiyle 18 yaş altı 9 milyondan fazla çocuğun yardıma muhtaç halde olduğu bildirildi.

Raporda, "Sürekli yer değiştirmeler nedeniyle Suriyeli yetimlere ilişkin gerçek rakamlar bilinmemekle birlikte savaş yüzünden ülkede 1 milyona yakın çocuğun yetim/öksüz kaldığı tahmin edilmektedir." ifadesi kullanıldı.



