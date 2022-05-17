Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

AA

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden, Haseke'nin Şeddadi ilçesinde konuşlu ABD güçlerinin askeri üssü çevresine üç roket saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırılarda askeri üste herhangi bir zayiat olmadı.

Deyrizor ili karşılıklı saldırılara sahne oluyor

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor’da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

Nitekim ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de söz konusu saldırıyı kimin düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirmişti.