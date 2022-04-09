Suriye'de ABD üssüne saldırı: 4 asker yaralı

AA

ABD’nin Suriye’de konuşlu birliklerine yine roketli saldırı düzenlendi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada önceki gün yerel saatle 01.05’te iki roketin Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Suriye’nin doğusundaki bir üssü hedef aldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Şu anda 4 Amerikan askerinin hafif yaralandığı ve beyin travması geçirdiğini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Günlük basın brifinginde konuya ilişkin sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, saldırının kimin tarafından düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli Şii örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirdi.