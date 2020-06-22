Suriye'de yüz binler, hayatlarından umudu kestikleri yakınlarını arıyor

ABD'nin Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yönelik Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın 17 Haziran'da yürürlüğe girmesiyle daha önce yayımlanan fotoğrafların bulunduğu linkleri, son günlerde yüz binlerce kişi ziyaret etti.
Suriyeli aileler, Esed rejiminin hapishanelerinde ölenlere ait olduğu ifade edilen fotoğraflar arasında hayatlarından umudu kestikleri yakınlarını arıyor.
- "Ölenlere ait 6 binden fazla fotoğraf paylaşıldı"
Fransa merkezli Suriyeli Kayıplar ve Fikir Tutukluları Derneğinin Kurucu Üyesi İmaduddin Raşit, AA muhabirine, internet sitelerinde işkenceden ölenlere ait 6 binden fazla fotoğrafın paylaşıldığını belirtti.
Kurbanlara ait fotoğrafların gerçekliğinden emin olduktan sonra ilk olarak Mart 2015'te yayımladıklarını anlatan Raşit, "Elimizdeki dosya, uluslararası araştırmacılarca onaylandı. İlerleyen süreçte 731 kurbanın yakını bize ulaştı ve bunların yaklaşık 85'i kurbanların isimlerini bizimle paylaştı. Bunların da yaklaşık yarısı bizimle mahkemede birlikte tanıklık etmeye hazır olduğunu beyan etti." ifadesini kullandı.
- Ziyaretçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Derneğin, Sezar Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle tutuklulara ilişkin bir rapor hazırlamasının ardından sitelerine yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Raşit, "Sayfamızı ziyaret eden aileler, paylaşılan linklerden yakınlarını aramaya koyuldu. Yeni fotoğraflar girmedik. En son şubatta daha önce paylaşmadığımız 50-60 fotoğrafı yayımlamıştık. Sayfamızı ziyaret edenlerin sayısı 983 bin 531'e ulaştı." diye konuştu.
Raşit, kurbanlara ait fotoğrafların hukuki çerçeveye uygun olarak yayımladıklarının altını çizerek, "Fotoğrafların, sosyal medya hesaplarında rastgele paylaşılmasından aileler rahatsız. Bu şekilde kurbanların yakınları inciniyor. Biz, fotoğrafları paylaşırken hangi amaçla olduğunu belirtiyoruz ve 18 yaşından küçüklerin erişimine izin vermiyoruz." diye konuştu.
- Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası
ABD Kongresinde Aralık 2019'da kabul edilen ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren yasanın başlığında yer alan "Sezar", 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran "askeri polisin kod adı" olarak kullanılmıştı.
"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı (AA) tarafından yayımlanmıştı. Söz konusu fotoğraflar, Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.
ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı.
17 Haziran'da yürürlüğe giren yasaya göre rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.
,Ethem Emre Özcan
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