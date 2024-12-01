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        Haberler Dünya Suriye'de yeni dönem: HTŞ'ye yakın sivil savunma yapıları operasyonlarını genişletiyor, göçmenler dönüşe hazırlanıyor | Dış Haberler

        Suriye'de yeni dönem: HTŞ'ye yakın sivil savunma yapıları operasyonlarını genişletiyor, göçmenler dönüşe hazırlanıyor

        Suriye sahasında yeni bir döneme girildi. Suriye'de muhalif silahlı grup "Heyet Tahrir Şam'a" (HTŞ) yakın sivil savunma yapıları operasyonlarını genişletiyor. Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te halkın yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladığı, güvenlik durumunun büyük ölçüde sakin olduğu ifade edildi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 01.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:55
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        Suriye'de yeni dönem
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        Suriye'de savaşın yıkıcı etkileri devam ederken, Sivil Savunma birimleri faaliyetlerini genişletme kararı aldı. Arama-kurtarma, yangın söndürme, sağlık hizmetleri ve savaş kalıntılarının temizlenmesi gibi alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, aynı zamanda yerinden edilmiş kişilerin geri dönüş süreçlerine destek sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yeni program, coğrafi dağılımda adalet ve temel ihtiyaçlara öncelik verilerek planlandı.

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        HTŞ tarafından yapılan açıklamada, zorla yerinden edilenlerin evlerine dönüşünün öncelikli bir hedef olduğu vurgulanırken, uluslararası topluma da insani yardım çalışanlarının güvenliği ve ihtiyaç sahibi halkın desteklenmesi için çağrıda bulunuldu.

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        Özellikle kritik bölgelerde hızla artan ihtiyaçlara karşı yerel insani yardım çalışanlarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

        HALEP'TE HAYAT YENİDEN CANLANIYOR

        Son gelişmeler, Suriye’nin kuzeyindeki Halep’te halkın yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladığını gösteriyor. Yeni bir plan çerçevesinde, halka temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekmek dağıtımı gerçekleştirildi ve şehirdeki fırınların yeniden faaliyete geçeceği duyuruldu.

        Şehirde yaşayanlar, günlük hayatın normale dönmesi konusunda umutlu olduklarını belirtse de rejimin olası hava saldırılarından endişe duyuyor.

        Halep’te güvenlik durumunun büyük ölçüde sakin olduğu ifade edilirken, bazı mahallelerde rejime bağlı grupların varlığından kaynaklı gece saatlerinde dolaşma korkusu devam ediyor. Şehirde ayrıca dükkanlar yeniden açılmaya başladı ve sokaklar eski canlılığına kavuşuyor. Ancak, sağlık hizmetleri başta olmak üzere bazı temel alanlarda hala ciddi sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

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        GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN KRİTİK ADIMLAR

        Halep ve çevresindeki yeni insani yardım programı, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine güvenli bir şekilde dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak bu süreçte yerel ve uluslararası desteğin artması gerektiği vurgulanıyor.

        Savaşın izlerini silmek ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan çalışmaların, geri dönüşlerin hızlanmasına ve şehirlerin yeniden inşasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

        HALK UMUTLU ANCAK TEMKİNLİ

        Bölgedeki halk, hayatın normale dönmesi konusunda iyimser olmakla birlikte geçmişte yaşanan saldırılar nedeniyle tedbiri elden bırakmıyor. Özellikle hava saldırıları riski, halkın geleceğe dair korkularını artırıyor. Buna karşın, temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve göçmenlerin dönüş hazırlıkları, bölge halkında umut yaratıyor.

        Suriye’de devam eden bu süreç, uluslararası toplumu da bölgedeki insani krizin çözümüne yönelik daha somut adımlar atmaya zorluyor. Göçmenlerin güvenli dönüşü ve bölgede sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması için kapsamlı bir uluslararası desteğe ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor.

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