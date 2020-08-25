Suriye'de Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

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Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin daha sonra 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde Suriye Kamışlı bölgesindeki Nusaybin 2. Kara Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkındaki adli işlemlere başlandı.

Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine girdiği belirtilen terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.