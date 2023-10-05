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        Haberler Gündem Suriye'de TSK üssüne saldırı: 8 yaralı

        Suriye'de TSK üssüne saldırı: 8 yaralı

        Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:38 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:39
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        Suriye'de TSK üssüne saldırı
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        Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

        Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

        Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı

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        #haberler
        #Tel Rıfat
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