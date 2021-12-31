Suriye'de terör saldırısı: DSİ personeli şehit oldu

DHA

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinin güneyindeki Tel Temir hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda iş makinası vuruldu. Saldırıda hedef alınan iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. DHA'nın haberine göre; şehit düşen Gökkaya'nın cenazesi, Türkiye'ye getirildi. Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı âli, ruhu şâd olsun." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör saldırısında şehit olan DSİ personeli için taziye mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan DSİ personelimiz, çalışma arkadaşımız Cihan Gökkaya’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Bakanlık teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” dedi.