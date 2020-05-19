Suriye'de rejimin vurduğu yetimhaneden kurtulan Sevra, 5 yaşına girdi - İSTANBUL

Yetim Vakfının himayesi altına alınan Sevra, artık Cerablus'taki bir yetimhanede kalıyor.Yetim Vakfından yapılan açıklamaya göre, 3 yıldır vakıf tarafından himaye altına alınan Sevra'nın eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanarak rehabilitasyon desteği veriliyor. Vakıf, aynı şekilde 5 binin üzerinde daha yetimin ihtiyaçlarını karşıladığını duyurdu.Muhaliflerin kontrolündeki Halep'i ele geçirmek için varil bombaları kullanan Esed yönetimi, şehri varil bombalarıyla harabeye çevirirken 13 Aralık 2016 günü bir de yetimhane bombalamıştı. Halep'in Meşhed semtinde bulunan ve 100'ün üzerinde çocuğun kaldığı yetimhane, bombardıman sonucunda kullanılamaz hale gelmişti. Yetimhaneden sağ kurtarılan 43 çocuktan biri olan Sevra bebek henüz 8 aylıktı. Yetim çocuklardan sağ kurtarılan 43'ü Halep tahliyesine katılan insani yardım görevlileri tarafından İdlib’e götürülmüştü.Sevra şimdi Cerablus'ta bir yetimhanede diğer Suriyeli yetimlerle beraber vakfın aracılık yaptığı Türkiye'den hayırseverlerin desteğiyle hayatına devam ediyor.- Yetim çocuklar için köyde barınma imkanı sağlanıyorHalep tahliyesi sonrası kurulan Yetim Vakfı, aradan geçen yaklaşık 3 yılın sonunda, 5 binin üzerinde yetime el uzatarak gıda ve diğer ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmasına aracılık ettiğini duyurdu. Hatay Reyhanlı Eğitim Köyünün de yönetimini yapan Vakıf, köyde 2017 yılında 341, 2018 yılında 771 ve 2019 yılında 1020 yetim çocuğa verilen eğitimin yanı sıra 195 yetim için de köyde yatılı barınma imkanı sağlandı. Vakıf, Reyhanlı Eğitim Köyünde yetim çocuklara ilkokuldan liseye kadar verilen eğitim desteğini, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi- 67 çocuk ailesine kavuşturulduSuriye'de başta Cerablus olmak üzere 5 farklı bölgedeki yetimhanelerde kalan binin üzerinde yetim ile ailelerinin gıda ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra tüm eğitim imkanları da yine Vakıf tarafından hayırseverlerin destekleriyle temin ediliyor. Vakıf, savaş nedeniyle anne babasını ya da kardeşlerinin sağ olduğunu bilmesine rağmen izlerini kaybeden 67 çocuğu da ailesine kavuşturduğunu duyurdu.
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