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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de İran destekli terör gruplarına hava saldırısı

        Suriye'de İran destekli terör gruplarına hava saldırısı

        Suriye'de Irak sınırına yakın Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinde, İran destekli gruplara ait 3 askeri noktaya hava saldırısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 02:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 02:28
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        Suriye'de İran destekli terör gruplarına hava saldırısı
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        Suriye'de Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait 3 askeri noktaya hava saldırısı düzenlendi.

        AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinin doğusunda İran destekli gruplara ait 3 askeri noktayı vurdu.

        Saldırılarda Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli gruplar hedef alındı.

        Harabeş bölgesindeki saldırıda radar istasyonu bombalandı.

        İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

        Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

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        Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Şam yönetimin eline geçti.

        Şam yönetimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

        Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli gruplara, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

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        #Son dakika haberler
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        #Suriye
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