Suriye'de 'güvenli bölge' - Pentagon: ABD ve Türkiye, planı aşamalı ve koordineli şekilde uygulayacak

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çarşamba akşamı ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının başlatılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada ise ABD ve Türkiye'nin, üzerinde anlaştıkları planı aşamalı olarak ve koordineli şekilde uygulayacakları belirtildi.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki bakanın telefon görüşmelerinde Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik koşullarını ele aldıkları belirtildi.
İki bakanın Amerikan ve Türk askeri heyetlerini şu ana kadarki başarıları nedeniyle övdüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bakan Esper ve Bakan Akar, Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili güvenlik mekanizmasının uygulamaya konmasını memnuniyetle karşılamıştır. ABD ve Türkiye, planı, aşamalı olarak ve her zaman koordineli şekilde uygulayacaktır."
Pentagon'dan yapılan açıklamada, hala üzerinde çalışılması gereken teknik detaylar olduğu da kaydedildi.
Ayrıca iki bakanın, oluşturulan Müşterek Harekât Merkezi'ni, sınır bölgesinde güvenlik ve istikrarın düzenli tesisi için uygulanabilir bir yol olarak gördükleri de vurgulandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1164243830444609537
Daha önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Türkiye'nin Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik görüş ve beklentilerinin aktarılığı belirtilmişti:
"Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.
"Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Çarşamba akşamı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile "güvenli bölgenin" tesisi noktasında bir adım atıldığını söylemiş, "Bunun süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir" demişti.
"Sayın Trump'la bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz" diye konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki "güvenli bölge" ve diğer konularla ilgili istişare edecekleri konular olduğunu söylemişti.
Önümüzdeki ay New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump arasında bir görüşme ihtimali bulunduğunu belirten Kalın, Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili ise net bir tarih olmadığını söylemişti.
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