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Dün ABD askerlerinin Suriye'nin Kamışlı kentinde rejim güçleriyle çatışmaya girdiği ve 1 kişinin öldürüldüğü haberinin ardından, bölgede çekilen bir fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Rusya, ABD ve Esad rejimine ait zırhlı araçların yan yana durduğu fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Kamışlı yakınlarında rutin devriye görevlerini yerine getirirken bilinmeyen kişilerce saldırıya uğradı ve saldırıya ateşle karşılık verildi.

Suriye devlet medyası olayda bir kişinin öldüğünü bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede yerel halk ve rejim yanlısı militanların ABD konvoyunun geçişini engellemeye çalıştığını ve bu nedenle tansiyonun yükseldiğini bildirdi. Gözlemevinin açıklamasında hayatını kaybeden kişinin sivil mi yoksa militan mı olduğunun netleştirilemediği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise bölgedeki yerel halkla, ABD güçleri arasında bir çatışma yaşandığını, Rus kuvvetlerinin tansiyonu düşürmek için bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Kamışlı'da meydana gelen bu olay sırasında Rusya, ABD ve rejime ait bayraklar taşıyan araçların yan yana geldiği fotoğraf karesi çekildi.