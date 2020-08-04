Suriye'de görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı

AA

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladığı anlar yer aldı.Komutanları tarafından bayramları tebrik edilen askerlerin, Suriyeli çocuklara çikolata ikram ettiği görüldü.Paylaşımda "Gece gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakarca görev yaptıkları İdlib'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti." mesajına yer verildi.