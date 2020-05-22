Suriye'de göç, pahalılık ve vatan hasreti gölgesinde Ramazan Bayramı - İDLİB

AA

Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta yerinden edilen veya mülteci konumuna düşen milyonlarca Suriyeli, evlerinden uzak 10'uncu Ramazan Bayramı'nı kutlayacak.Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kenti, bu bayram da başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesi ile Humus ve Dera illerinden göçe zorlanan sivillere ev sahipliği yapıyor.Esed rejimi ve destekçilerinin son saldırıları nedeniyle devam eden göç ve ülkedeki ekonomik çalkantılar, bölgede çoğu çadır kentlerde yaşayan yoksul ailelerin alım gücünü daha da zayıflattı.İdlib'e 9 yıl önce göç etmek zorunda kalan Hamalı oto yıkamacı Ebu Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük kazancının 6 bin Suriye lirası (25,5 Türk lirası) olduğunu, pahalılık yüzünden yaşamın git gide zorlaştığını söyledi.11 çocuk babası Ebu Hammud, bayram öncesi neredeyse her şeyin fiyatının 2-3 katına çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Ailemin ihtiyaçlarını karşılamak için gece de çalışmak zorunda kalıyorum. Domatesin kilosu 800 Suriye lirası (3,4 Türk lirası),patlıcanın kilosu 600 Suriye lirası (2,55 Türk lirası),salatalığın kilosu 200 Suriye lirası (0,85 Türk lirası) olmuş durumda. Bir öğün yemek bize yaklaşık 4 bin Suriye lirasına (17 Türk lirası) mal oluyor. Tavuklu bir yemek için 15 bin Suriye lirasını (63,8 Türk lirası) gözden çıkarmak gerekiyor. Önceden etin kilosu 2 bin Suriye lirası iken (8,5 Türk lirası) şimdi ise 12 bin Suriye lirası (51 Türk lirası). Gece gündüz çalışsam bile eksideyim. Evimizden edildik, bize bayram yok."Ebu Hammud, tek çözümün Esed rejiminin el koyduğu evlerine ve tarlalarına geri dönmek olduğunu dile getirdi.

- "Ruhsuz bir bayrama giriyoruz"

Zamlar yüzünden teravih sonrasında da çalışmak zorunda kaldığını söyleyen oto tamircisi Hamalı Ebu Fahıd de akşama kadar 5 bin Suriye lirası (21,25 Türk lirası) kazandığını ancak yaşamını idame ettirebilmek için teravihten sonra da iş yerini açtığını kaydetti.Ebu Fahıd, "Önceden çocuklara bayram alışverişi yapardık. Onlara biri kirlenirse diğerini giysinler diye ikişer takım alırdık. Şimdi ise imkanlarımız ortada." şeklinde konuştu.Bayram alışverişinde zor durumda kaldıklarını belirten Ebu Fahıd, "7 çocuğum var. Son olarak ikizlerime ayakkabı almaya param yetmedi. Daha sonra alırım dediğim ayakkabının fiyatı iki gün geçmeden 3 katına çıkmış." ifadelerini kullandı.Ebu Fahıd, "Köyümüze dönmek istiyoruz. Herksin tek isteği her şeye rağmen orada yaşamak. Ruhsuz bir bayrama giriyoruz." dedi.

- "Çocuklarıma bayramlık alabilmek için dilenmek zorunda kalacağım"

Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında kızını ve eşini kaybeden Ebu Abdo Derviş de gıda fiyatlarının artmasıyla ramazan ayını çok zor geçirdiklerini söyledi.Ebu Abdo Derviş, "Çocuklarıma bayramlık alabilmek için dilenmek zorunda kalacağım. Herkes bitik halde. Sadece bu kampta değil bütün kampların durumu aynı." diyerek pahalılıktan şikayet etti.Rejim güçlerinin saldırıları yüzünden evlerini terk eden Ebu Abdo Derviş, herkesin evine, ailesine, tarlasına ve yurduna bir an önce dönmesi için dua ettiğini sözlerine ekledi.