Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke’nin Guveyran bölgesinde bulunan ve örgütün kontrolünde bulunan cezaevinde, DEAŞ'lı mahkumlar, dün gece olumsuz yaşam ve temizlik koşullarına karşı isyan başlattı.

Söz konusu cezaevinde 50'den fazla ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lı mahkum tutuluyor.

Geçen aylarda da aynı cezaevinde olumsuz yaşam koşulları nedeniyle isyan başlamış, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin desteğiyle isyan bastırılmıştı.

,Eşref Musa,Muhammed Temim Hocaoğlu