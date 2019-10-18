Ankara ile Washington arasında dün imzalanan anlaşma uyarınca 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşmanın bölgede ateşkes sağladığını dile getirse de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayla sadece operasyona ara verildiğini vurgulamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da, Fox News'a verdiği demeçte, ABD heyetinin Ankara'yla varılan anlaşma uyarınca 'ateşkes' konusunda başarılı olduğunu, buna karşın ateşkesin bölgede yürürlüğe girmesinin zaman alacağını söyledi.

Grisham, bölgedeki operasyonlar hakkında bilgi vermeyeceğini de dile getirdi.