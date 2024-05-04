Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Giriş: 04.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:27
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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